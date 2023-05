Missão da ONU apura violência contra indígenas

A situação de violência contra os povos indígenas e a comunidade afro-brasileira preocupa a Organização das Nações Unidas (ONU). A subsecretária-geral das Nações Unidas, Alice Wairimu Nderitu, vem ao Brasil em missão nesta terça-feira e fica no País até 12 de maio. Ela é a conselheira especial do secretário-geral para a prevenção de genocídio.

Em 2021, a conselheira já havia manifestado preocupação com a situação de povos indígenas no Brasil. De acordo com o relatório do Conselho Indigenista Missionário, em 2021, 176 indígenas foram assassinados em território brasileiro. Ainda naquele ano, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil apresentou denúncia contra o então governo brasileiro por genocídio. Outro levantamento, este da Comissão Pastoral da Terra, mostrou que 47 pessoas foram mortas por conflitos no campo, no ano passado. Destas, 18 eram indígenas.

O ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Abrão, diz que a visita é uma oportunidade para a conselheira ouvir movimentos sociais e se aproximar da realidade brasileira. O foco da visita é levantar informações sobre a situação.

"A sua presença é para colher e registrar informação para uma posterior análise. Ela poderá expressar preocupações públicas sobre fatos concretos que ela tomar conhecimento, e apontar recomendações para evitar uma escalada das violações aos direitos humanos. A vinda dela ao Brasil é um sinal muito importante de que o governo está aberto ao escrutínio internacional em matéria de direitos humanos."

A visita ocorre em paralelo à atuação das ministras dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, do Meio Ambiente, Marina Silva e da Saúde, Nísia Trindade, em Roraima. Elas foram ao estado nesta segunda-feira, para acompanhar a situação da Terra Yanomami após ataque a tiros que deixou um morto e dois feridos.