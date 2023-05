Metade Oeste do Rio Grande do Sul tem instabilidade nesta terça-feira

O primeiro dia útil de maio começa com instabilidade em áreas da Metade Oeste do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, dia 2, a instabilidade atinge todas as regiões com expectativa de pulsos de chuva forte a torrencial o que poderá gerar acumulados altos de precipitação em um curto intervalo de tempo. As informações são da Metsul Meteorologia. Da tarde em diante a chuva se espalha com impacto na temperatura que oscila pouco. De forma muito isolada não se afasta a possibilidade de temporais com raios e granizo. Na divisa com Santa Catarina a instabilidade avançará com mais força amanhã na medida em que seca na fronteira com o Uruguai. O tempo fica encoberto com previsão de chuva a qualquer hora. Pode chover forte em alguns momentos. A temperatura oscila pouco. Nesta quarta-feira, dia 3, a chuva persiste, contudo, deverá ter menor intensidade e volumes. Na quinta e na sexta-feira, dia 5, a instabilidade segue alternando sol e chuva. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira Máxima: 24°CMínima: 12°C Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira Máxima: 21ºCMínima: 18ºC