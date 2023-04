Prefeitura retoma vacinação contra Covid-19 e gripe a partir de terça

A partir desta terça-feira (2), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prossegue nesta prossegue com a vacinação contra a Covid-19 e a gripe (Influenza) em Porto Alegre. O público apto a receber a vacina bivalente contra o coronavírus inclui pessoas com 40 anos ou mais, pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, ter feito pelo menos duas doses anteriormente.

Gripe

Em Porto Alegre, poderão ser vacinados, neste momento da campanha, os idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), professores do ensino básico e superior, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e com deficiência permanente a partir de seis meses de idade. A meta é atingir 90% de cada grupo até o fim da campanha, previsto para 31 de maio. Na Capital, esses grupos somam 717.025 pessoas.