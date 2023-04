Hospital Moinhos de Vento promove Feira de Saúde e Cidadania na Ilha do Pavão

A Ilha do Pavão, localizada no Arquipélago de Porto Alegre, recebeu neste sábado (29) a primeira edição de 2023 da Feira de Saúde e Cidadania, promovida pelo Instituto Moinhos Social do Hospital Moinhos de Vento. Em uma unidade móvel da instituição, vários serviços foram oferecidos à comunidade local, como atendimento básico em saúde, orientações jurídicas e sociais, cortes de cabelo, tranças e manicure.

Brinquedos infláveis e uma cama elástica foram instalados para as crianças. Houve também uma loja social com roupas adultas e infantis e almoço gratuito disponibilizado à população. A iniciativa contou com o apoio da Associação Vitória da Ilha do Pavão.

• LEIA TAMBÉM: Hospital Moinhos de Vento inaugura Núcleo de Neurofisiologia em Porto Alegre

O evento integra o calendário anual de atividades do Moinhos Social, que atua nas comunidades com maior Índice de Vulnerabilidade Social em Porto Alegre e Região Metropolitana. "A proposta é disponibilizar meios para que as pessoas possam melhorar sua qualidade de vida, com informação adequada para prevenir doenças e buscarem seus direitos", destacou Monique Pimentel, head do Instituto. A expectativa é que outras duas ações semelhantes a essa sejam feitas ainda este ano, uma na Lomba do Pinheiro e outra na Restinga.

Para a presidente da Associação dos Moradores da Ilha Pavão, Sandra Ferreira, a atividade deste sábado traz mais atenção para a comunidade da região. "Estamos sendo vistos. Ninguém enxergava a gente. Para nós, isso é muito gratificante. A feira mexeu com a autoestima das pessoas", disse ela. A Ilha do Pavão tem cerca de 750 moradores e é a menor do conjunto de ilhas de Porto Alegre.