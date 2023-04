Serviços na rede elétrica podem afetar abastecimento de água em bairros das regiões Leste

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que, devido a um serviço programado pelo Grupo CEEE Equatorial para melhorias na rede elétrica, pode ocorrer queda de energia em estações de bombeamento de água tratada do Dmae na terça-feira, 2. As ações estão programadas para o horário entre 10h e 16h.Pode ocorrer desabastecimento ou baixa pressão nos bairros Agronomia e Lomba do Pinheiro. Caso falte água, a previsão de reestabelecimento completo do abastecimento é na noite de terça-feira.O Dmae reforça que, em paradas mais longas, a água pode apresentar coloração e gosto alterados devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde que ficam nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a voltar, o cliente deve solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.