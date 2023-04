Prefeitura amplia o número de viagens da linha 520 - Triângulo / 24 de Outubro

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informa a ampliação de viagens da linha 520 - Triângulo / 24 de Outubro, a partir desta terça-feira (2). O incremento de 30 viagens acontece nos dias úteis e principalmente nos horários de pico. As linhas T10, T4 e T13 também receberão ajustes nos horários existentes.

“Esse incremento faz parte do programa Mais Transporte e tem como objetivo qualificar o atendimento à população. A partir da análise da demanda e oferta, falamos com o operador da linha e estamos colocando mais três carros para reforçar o serviço da 520”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.



As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.

As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.