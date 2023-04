Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 22 a 28 de abril

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 22 e 28 de abril de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Tok&Stok antecipa fechamento em shopping de Porto AlegreLoja fechou as portas no Praia de Belas Shopping. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Vitória Aragon/Divulgação/JC.2. Churrascaria tradicional de Porto Alegre aposta em rebrandingEm projeto que marca o centenário do Santo Antônio, proprietários planejam novos produtos e mudanças que se estendem do serviço à arquitetura. Matéria: João Pedro Cecchini (Geração E). Foto: Isabelle Rieger/JC.3. Espaço que seria do Eataly no Pontal Shopping terá loja do AsunUnidade do supermercado com pegada de empório será inaugurada no novo shopping. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: Luiza Prado/JC.4. Com pista de boliche e bar, negócio de Porto Alegre é inspirado na estética dos anos 1950O Bowlerama fica dentro do Clube Geraldo Santana, no bairro Santo Antônio, há uma década. Matéria: Estfany Soares (Geração E). Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Tok&Stok do Praia de Belas vende últimos itens antes de fechar unidadeAntes de fechar as portas, a loja fez uma liquidação do seu estoque. Matéria: Maria Welter. Foto: Maria Welter/Especial/JC.