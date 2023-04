Vacina bivalente estará disponível para pessoas a partir de 40 anos

Pessoas com 40 anos ou mais poderão receber a dose da vacina bivalente contra Covid-19 a partir desta sexta-feira (28) em Porto Alegre. O grupo se soma às pessoas com comorbidades que têm 12 anos ou mais, com deficiência permanente de 12 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde, todos com esquema vacinal primário completo, ou seja, ter feito pelo menos duas doses anteriormente.