Rio Grande do Sul pode ter amanhecer com mínimas entre 5ºC e 7ºC

O ar seco passa a comandar as condições do tempo no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (28). O perfil mais seco da atmosfera propicia o resfriamento noturno com previsão de um começo de manhã com mínimas entre 5ºC e 7°C em diversos pontos de maior altitude da Metade Norte do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.Ainda há potencial para nevoeiros no começo do dia no Rio Grande do Sul. A tarde terá tempo firme e ensolarado com previsão de aquecimento gradativo. A previsão é de temperaturas máximas que deverão oscilar ao redor de 25°C na fronteira Oeste e nos vales.O sol predomina desde cedo em Porto Alegre nesta sexta-feira (28). No fim de semana o vento passa a ingressar mais quente do quadrante Norte e Nordeste e propicia maior aquecimento à tarde. As manhãs ainda terão refresco com previsão de tardes quentes. A chuva retorna na próxima semana. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira Máxima: 26°CMínima: 5°C Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira Máxima: 25ºCMínima: 13ºC