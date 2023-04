Rio Grande do Sul confirma mais uma morte por dengue

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), vinculado à Secretaria da Saúde (SES), confirmou nesta quinta (27) mais um óbito por dengue no Rio Grande do Sul. A vitima, uma criança de dez anos, residente em Passo Fundo, sem comorbidades, morreu no dia 22 de abril. O Estado já registrou até agora 15 óbitos em decorrência da dengue.



A SES reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas. Dessa forma, é possível evitar o agravamento da doença e a evolução para óbito.

Situação epidemiológica

Neste ano, o Rio Grande do Sul já registra 9.343 casos confirmados da doença, dos quais 8.573 são autóctones, quando o contágio aconteceu dentro do Estado. Os demais casos são importados, quando residentes do Rio Grande do Sul foram infectados em viagem a outro local.



Em 2022, o Estado registrou seus maiores índices da doença em toda a série histórica. Foram mais de 57 mil casos autóctones e outros 11 mil casos importados. Ao todo, foram registrados 66 óbitos em virtude da dengue no ano passado.

Principais sintomas