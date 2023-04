Tramontina realiza parceria para apoiar ONGs em três regiões do país

A Tramontina firma parceria com a Gerando Falcões e passa a ser mais um apoiador da organização na sua missão de erradicar a pobreza nas favelas. Ao longo dos próximos quatro anos, a marca passa a apoiar a ONG que entrega serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania e amplia suas ações com foco em qualificação profissional. O fundador e CEO da Gerando Falcões, Edu Lyra, esteve presente na sede da Tramontina, em Carlos Barbosa (RS), para selar esse acordo de cooperação. Ele foi recebido pela diretora de marketing corporativo da Tramontina, Rosane Fantinelli, no Centro Educacional Ivo Tramontina (CEIT), onde pôde conhecer de perto algumas das ações de promoção da educação e qualificação da empresa. Em São Paulo, a empresa passa a apoiar o desenvolvimento e participar ativamente, ainda em 2023, de cursos de Gastronomia para moradores do município de Ferraz de Vasconcelos, onde a Gerando Falcões já desenvolve o Favela 3D (Digna, Digital e Desenvolvida), um projeto de erradicação da pobreza de maneira sistêmica. Para a realização deste primeiro curso, serão formadas três turmas, totalizando 60 pessoas, que receberão qualificação profissional para a emancipação financeira, social e emocional. Além de aulas teóricas, serão realizadas aulas práticas em uma cozinha montada especialmente para as aulas que contará com a participação de 20 funcionários que serão convidados a se engajar no propósito da empresa e replicar a experiência do mercado.A Tramontina decidiu também apadrinhar organizações não-governamentais em Pernambuco e Pará - Movimento Inspire, em Olinda (PE), e Instituto Edson Royer, em Novo Progresso (PA). Com isso, passa a colaborar não só economicamente, mas também através de um programa de voluntariado gerido internamente, nos dois estados onde já está presente e impacta positivamente através de suas unidades produtivas. Ao todo, serão beneficiadas diretamente 60 pessoas em São Paulo e 300 pessoas em Pernambuco e no Pará. Indiretamente, um número ainda maior de moradores das comunidades devem ser impactados positivamente.O número de favelas no Brasil dobrou na última década. São 14 mil desses territórios em todo o País e a Gerando Falcões atua em alta escala a fim de interromper o ciclo de pobreza. “A instituição foi escolhida exatamente pelo alinhamento de seus objetivos com o nosso propósito de crescer para transformar vidas e criar laços para evoluirmos juntos”, salienta Rosane Fantinelli.A instituição traz à parceria toda sua expertise na atuação em conjunto com organizações sociais locais e colabora tanto na seleção de projetos e entidades beneficiadas quanto no acompanhamento e monitoramento das ações. “Nos enche de alegria saber que uma empresa referência como a Tramontina está fechada conosco nessa missão. Sozinhos não somos capazes de mudar o Brasil, mas juntos somos capazes de trilhar um caminho seguro rumo à superação da pobreza”, afirma Edu Lyra.