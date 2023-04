Nesta quarta-feira (26), áreas de instabilidade avançam pelo Norte e Leste do Rio Grande do Sul e desde a madrugada e poderão provocar chuva forte e raios. Não se afasta a possibilidade de ocorrência de temporais isolados. Na Metade Oeste, porém, as nuvens se afastam e o sol aparece entre nuvens com refresco no começo da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nas faixas Leste e Sul do Estado ocorrem períodos de maior nebulosidade, aberturas de sol e pancadas de chuva. O vento ingressa de Oeste e Sul com previsão de gradativa elevação da temperatura. A partir de amanhã o sol predomina na maior parte do Rio Grande do Sul.



O tempo fica mais úmido com predomínio de muitas nuvens em Porto Alegre nesta quarta-feira (26). As pancadas de chuva poderão ocorrer a qualquer hora, com risco de ser forte na primeira metade do dia. Entre a quinta-feira (27) e o domingo (30) o ar seco domina o tempo, garante a presença do sol e favorece o aquecimento.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira



Máxima: 25°C

Mínima: 13°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira



Máxima: 23ºC

Mínima: 18ºC