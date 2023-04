Porto Alegre contabiliza 840 casos de dengue no ano

Porto Alegre tem 840 casos confirmados de dengue em 2023, dos quais 802 contraídos no próprio município. O número de confirmações da doença corresponde a 52% das notificações de suspeitas em residentes da Capital, 1.615 no total. Foram descartadas 330 suspeitas, 14 notificações apresentaram resultado de exames inconclusivos e 429 seguem em investigação.

Os dados estão publicados no Boletim Informativo semanal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) referente à Semana Epidemiológica 16, considerando a data de início dos sintomas dos pacientes notificados. Na SE 16, que aconteceu de 16 a 22 de abril, foram 16 novos casos autóctones, em 13 bairros. Os maiores números de confirmação aconteceram nos bairros Vila São José, com três casos, e Vila João Pessoa, com dois. Outros 11 bairros tiveram um caso confirmado cada.

Desde o início do ano, foram notificadas 1.763 suspeitas de dengue à vigilância epidemiológica da SMS, das quais 1.615 entre pessoas residentes da Capital. O boletim também traz dados comparativos entre 2022 e 2023. São apresentadas estatísticas até o final da Semana Epidemiológica 16 em ambos os anos. De acordo com o informativo, em 2022, no período, foram 3.351 casos de dengue confirmados na cidade, e 840 em 2023.

Em relação ao mosquito Aedes aegypti, o Boletim da SE 16 indica manutenção do alto índice de infestação em 43 dos 46 bairros monitorados pela prefeitura com o sistema de armadilhas de captura. Com alto índice de infestação, aumenta o risco de transmissão do vírus da dengue na cidade. A dengue é transmitida pela picada da fêmea de um mosquito infectado com o vírus, não existindo transmissão de uma pessoa para outra.

Pulverização

Com previsão de chuva na quarta-feira (26) não haverá ação de bloqueio químico de transmissão do vírus a partir de aplicação de inseticida na cidade.

Escolas

Na quinta-feira (27) a DVS vai percorrer escolas e espaços comunitários da Ilha da Pintada para sensibilização das comunidades escolares e orientação sobre prevenção à dengue, além da entrega de materiais didáticos produzidos exclusivamente para público infanto-juvenil. A agenda vem sendo realizada na Zona Leste da Capital e nesta semana chega ao Arquipélago. O primeiro local a ser visitado será a Unidade de Saúde Ilha da Pintada, às 14h.