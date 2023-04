Rio Grande do Sul aguarda doses para avançar na aplicação da bivalente

O Rio Grande do Sul já pode começar a aplicar as doses da vacina bivalente contra a Covid-19 em toda a população acima dos 18 anos. Contudo, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) aguarda o repasse de novas doses. O Ministério da Saúde publicou a orientação de ampliar a faixa etária na segunda-feira.

Já pode tomar a bivalente quem recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalente como Coronavac, Astrazeneca, Pfizer ou Janssen. Deve-se respeitar um intervalo de quatro meses desde a última dose. Não é um impeditivo estar com alguma das doses de reforço em atraso.

Os postos também continuam vacinando pessoas com as primeiras doses de vacina monovalente. Segundo dados informados pelo Posto Modelo, localizado no bairro Santana, em Porto Alegre, os profissionais ainda aplicam as primeiras doses em uma média de 20 pessoas por dia. Na Capital, há 16 unidades de saúde vacinando até às 21h.

Até agora, a dose bivalente era oferecida para pessoas acima dos 60 anos, com comorbidades acima dos 12 anos, gestantes, puérperas e outros grupos prioritários - como indígenas, trabalhadores da saúde e população privada de liberdade. Desde o início da campanha, no dia 27 de fevereiro deste ano, até o dia 24 de abril, foram aplicadas 712.114 doses bivalentes.

A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a procura da população por doses se mantém conforme o esperado. Entretanto, a enfermeira do Posto Modelo, Bianca Fanaya, diz que a procura está baixa e diminuindo cada vez mais. "Aplicamos entre 300 e 500 doses da bivalente por dia". Esses números se referem à vacinação de pessoas com comorbidades.