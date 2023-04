No Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído, Monumento ao Laçador usará protetor auricular

A fim de demonstrar o impacto do ruído na vida cotidiana, no Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído (INAD), 26 de abril, a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica (ProAcústica) em parceria com o ittPerformance, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), organizam intervenção urbana em Porto Alegre.

O Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído foi criado em 1996, nos Estados Unidos, para promover o evento mundial de conscientização sobre os efeitos nocivos do ruído na audição, saúde e qualidade de vida. Os participantes comemoram, planejando atividades em suas comunidades locais que, abordem seus problemas de ruído mais urgentes. Para alguns, isso envolve realizar exames de audição ou oficinas de proteção auditiva, conduzir concursos nas escolas para encorajar práticas auditivas saudáveis. Outros defendem mudanças na legislação ou promovem tecnologias que podem tornar o mundo um pouco mais silencioso.

O símbolo oficial da cidade, Monumento ao Laçador - que utilizará protetor auricular - foi o local escolhido para esta manifestação que objetiva não somente reconhecer o problema, mas buscar soluções de enfrentamento e combate às diversas formas de poluição sonora. Nesse dia, alunos e professores da Unisinos e profissionais do setor estarão reunidos para o Manifesto do Silêncio, das 14h15 - 14h16, em torno da intervenção no Monumento ao Laçador.



Além da manifestação, está programada, da 9h às 11h45, uma mesa-redonda, onde serão abordado temas como as ações do ministério público para combate à poluição sonora em POA e a experiência das ações do Inad ProAcústica, na conscientização sobre a poluição sonora como um problema de saúde pública, e com a participação de diversas organizações setoriais como a AsBEA RS, ASSOGOT CCF, Sinduscon RS, Ministério Público RS, Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS.