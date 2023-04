Rio Grande do Sul tem alerta para temporais isolados nesta terça-feira

O tempo fica instável nesta terça-feira (25) no Rio Grande do Sul com alerta para temporais isolados. A instabilidade começa pela fronteira com a Argentina desde a madrugada com previsão de pulsos de chuva forte com risco de temporais isolados que poderão gerar raios e rajadas de vento. Não se afasta a ocorrência de queda de granizo. As informações são da Metsul Meteorologia.Na Metade Leste chega a ter aberturas de sol pela manhã, mas as nuvens aumentam da tarde para a noite e chove. Os modelos meteorológicos indicam que o maior volume de chuva irá atuar no Oeste com volume ao redor de 50 mm. O sol aparece nas primeiras horas da manhã, contudo o tempo fica instável da tarde para a noite e pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer. Amanhã as nuvens predominam e pode chover a qualquer hora. Não se afasta chuva forte passageira. A temperatura oscila menos.Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 25°CMínima: 11°CPorto Alegre – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 25ºC Mínima: 16ºC