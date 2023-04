Crianças menores de 6 anos poderão se vacinar a partir desta terça-feira

A vacinação contra a gripe (Influenza) estará disponível para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias) a partir desta terça-feira (25), nas unidades de saúde de Porto Alegre. A imunização segue para idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, indígenas, gestantes e puérperas. A meta é atingir 90% de cada grupo até o fim da campanha, previsto para 31 de maio. Na Capital, esses grupos somam 717.025 pessoas.



Todas as unidades de saúde municipais têm oferta de doses. O horário de funcionamento varia de acordo com o local (veja aqui). Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) receber maior quantitativo de doses, haverá ampliação para outros grupos prioritários.



As vacinas influenza trivalentes utilizadas no Brasil neste ano são produzidas pelo Instituto Butantan e protegem contra complicações causadas por três cepas de vírus: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Elas podem ser aplicadas junto de outras vacinas do calendário oficial do Programa Nacional de Imunizações ou de medicamentos. A campanha de imunização teve início em todo o país no último dia 10.

LEIA TAMBÉM: Vacina da gripe é um componente econômico