Operação Tiradentes fiscaliza 5.481 veículos no Rio Grande do Sul

A Operação Tiradentes 2023, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas rodovias federais do Rio Grande do Sul resultou na fiscalização de 5.841 veículos e 7.158 pessoas. Um total de 40 pessoas foram presas e cinco veículos foram recuperados. Os policiais rodoviários federais flagraram 398 ultrapassagens indevidas e 150 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante. Um total de 55 acidentes, com três mortes e 56 pessoas feridas, foram registrados na rodovias do Estado no feriado de Tiradentes.

Com relação ao combate ao crime, foram intensificadas as ações ostensivas para promover sensação de segurança aos usuários da rodovia. Nas abordagens, veículos suspeitos de estarem sendo utilizados por criminosos foram interceptados e fiscalizados pelos policiais rodoviários. Também foram reforçadas as operações de fiscalização de excesso de velocidade, de embriaguez ao volante e de combate ao crime nas rodovias gaúchas.

As ações da PRF nas rodovias federais do Rio Grande do Sul fizeram parte da Operação Tiradentes 2023, que iniciou na quinta-feira (20) e seguiu até o domingo (23). Na operação, foram utilizadas viaturas e motocicletas do Núcleo de Operações Especiais, helicóptero, e também a participação dos grupos de trânsito, de educação e de operações da PRF, além da utilização de cães farejadores. A fiscalização foi realizada nos mais de seis mil quilômetros de rodovias sob jurisdição da polícia rodoviária no Estado.

Na tarde de sábado (22), a PRF flagrou um motorista desrespeitando o limite de velocidade na BR 290, a Freeway, entre Porto Alegre e Osório, quando foi flagrado a 213 km/h, velocidade superior a 50% da permitida para o local, que é de 110 km/h. O motorista infrator recebeu sete pontos na carteira de habilitação, além de ser multado em R$ 880,41 e de ter o direito de dirigir suspenso.