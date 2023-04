Bibliotecas comunitárias no RS levam a leitura para a periferia

A leitura é um hábito que, há alguns anos, vem deixando de crescer no Brasil, e isso vai muito além de gostos pessoais. É uma discussão sobre acesso à cultura. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura, do Instituto Pró-Livro, menos da metade da população brasileira se considera leitora. Isso ocorre pois livros físicos são itens caros e os meios digitais de leitura também não são acessíveis a todos. Neste contexto, é preciso ter locais e políticas de fomento à leitura. No último domingo (23) foi celebrado o Dia Mundial do Livro, um item que possibilita aprendizados, e também viajar para outros mundos da ficção.

Em Porto Alegre, além da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, há algumas bibliotecas comunitárias. Esses locais, além de incentivar a trpratica da leitura, são um espaço de convivência e troca, essencial para a formação social e intelectual de crianças e jovens. Contudo, na Capital, a maior parte dos espaços de cultura estão localizados no Centro Histórico. Por isso, a construção de locais culturais nas periferias é necessária para aproximar a população dos mais diversos tipos de cultura, neste caso a leitura, que é lazer e também aprendizado.

A Rede Beabah! foi criada em 2008 com a intenção de fomentar a leitura em locais periféricos. Integram a rede mais de dez bibliotecas, localizadas em Canela, Canoas, Cidreira, Eldorado do Sul, Esteio e Porto Alegre. Esses espaços são criados coletivamente pelos moradores e para o uso deles, além de clássicos, buscam-se livros que retratem a realidade da periferia, mas também permitam sonhar com uma vida melhor.

A biblioteca comunitária do Arvoredo está localizada na Vila Mapa, no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. A implantação de um espaço no local, em 2015, foi essencial para levar a leitura à comunidade, e também se tornar uma área de troca de experiências. O conselheiro municipal do livro e leitura e voluntário da Arvoredo, Eduardo Peixoto critica o poder público, que não busca fomentar a cultura na periferia. "O principal motivo da criação de uma biblioteca comunitária é suprir uma demanda que o Estado não consegue".

Peixoto acredita que ter um contato frequente com a leitura permite a ampliação de horizontes e possibilidades, faz crescer o imaginário do morador de periferia, tantas vezes invisível para a sociedade. Em relação às crianças, ele critica que a leitura é tratada como um auxílio na etapa da alfabetização e após aprender a ler e escrever, deixa de ser incentivada. Também há a falta de estrutura e acesso a materiais de qualidade nas escolas, mais um motivo que leva à construção de bibliotecas comunitárias.

A cultura na periferia existe e sempre existiu, muitos artistas vieram da periferia, assim como gêneros musicais e literários. Contudo, ainda existe o pensamento de "levar a cultura" para esses locais. A ação necessária é fomentar a diversidade e investir nesses espaços. Na Arvoredo, Peixoto busca trazer temáticas que fazem parte do cotidiano dos moradores da Vila Mapa. "Ter a cultura como forma de expressão é essencial, poder ver livros que tratem sobre a cultura negra, afro, indígena, LGBTQIA , e que façam com que o leitor se identifique e pense que pode estar no protagonismo da sua história".