Alunos de Porto Alegre conquistam prêmio de robótica nos EUA

Os Lobóticos, como são chamados os estudantes de robótica da Escola Municipal Heitor Villa Lobos, da Lomba do Pinheiro, zona Leste de Porto Alegre, conquistaram no sábado (22), o prêmio da categoria "Melhor Modelo de Solução" na First League Explorer, em Houston, nos Estados Unidos. Eles se destacaram entre 56 projetos apresentados por representantes de diversos países.

Os estudantes, com idades entre 10 e 11 anos, criaram uma maquete que projeta um espaço de lazer e entretenimento para a comunidade do bairro Lomba do Pinheiro. O "parque do futuro" conta com vários brinquedos tecnológicos movidos por energias sustentáveis.

"Ficamos emocionados pelo reconhecimento ao trabalho da Nathallya Gonçalves, do Matheus da Rocha, da Lara Hoffmann, Vitor Machado, Sury da Silva e Gabrielli Welter, que tão jovens já expressam todo esse potencial de usar a inovação para melhorar a vida da comunidade local", comentou a secretária de Educação da Capital, Sônia Rosa. Os estudantes foram acompanhados pela professora Cristiane Cabral e pela coordenadora de Tecnologia e Inovação da Secretaria Municipal da Educação (Smed), Melissa Machado.

Após a competição, os Lobóticos ficarão mais uns dias nos Estados Unidos, onde terão uma série de experiências, como uma visita guiada à Nasa. O retorno a Porto Alegre será na próxima sexta-feira (28).