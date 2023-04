Operação Tiradentes: PRF flagra mais de mil motoristas acima da velocidade no RS

Na tarde deste sábado (22), a Polícia Rodoviária Federal flagrou um motorista desrespeitando o limite de velocidade na BR 290, Freeway, entre Porto Alegre e Osório, quando foi flagrado a 213 km/h, velocidade superior a 50% da permitida para o local, que é de 110 km/h. Será anotado 7 pontos na carteira de habilitação dele, além de ele ser multado em R$ 880,41 e de ter o direito de dirigir suspenso.Em Operação de Segurança Viária, dentro da Operação Tiradentes, policiais rodoviários federais flagraram, até o momento, 1.025 veículos transitando acima do limite de velocidade da via desde o início da Operação, dia 20. As infrações foram registradas em todas as rodovias federais do RS.A infração por excesso de velocidade em que o veículo esteja acima de 50% da velocidade máxima da via é gravíssima X 3, com valor de R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir e 7 pontos na carteira de habilitação do infrator.