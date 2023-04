DMLU fará operação especial na área do Extremo-Sul da Capital neste domingo

Neste domingo (23), o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realiza operação na Comunidade Vida Nova no bairro Restinga; e faz acompanhamento da Cavalgada Cavaleiros de São Jorge com saída da avenida Beira Rio, frente à praça no bairro Belém Novo, até a rua Luiz Corrêa da Silva, 220, bairro Lami.



Com o auxílio de uma retroescavadeira e cinco caminhões, uma equipe de dez garis e três fiscais irá realizar o trabalho de remoção dos focos de lixo, varrição e roçada na comunidade e o acompanhamento da cavalgada com coleta dos dejetos dos cavalos.



O Departamento Municipal de Limpeza Urbana realiza a limpeza dos focos crônicos de descarte irregular da Comunidade Vida Nova semanalmente, com retirada de uma média de 12 toneladas a cada trabalho.

De acordo com o diretor-geral do órgão, Paulo Marques, esta é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. "Estamos trabalhando a limpeza em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que serão feitas nos locais", destaca.