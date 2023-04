No primeiro mês de outono, as temperaturas começaram a cair no Rio Grande do Sul, ainda que não bruscamente. Para quem tem pets, como gatos e cachorros, no entanto, já é hora de se preparar para manter a saúde dos bichinhos em dia e deixá-los bem quentinhos durante todo o inverno mais rigoroso. Por isso, a reportagem separou 5 dicas essenciais, baseadas no conhecimento da médica veterinária e professora da UniRitter, Mariana Teixeira. Conforme ela explica, o principal é manter a vacinação dos pets em dia e tomar precauções para que não passem frio, especialmente se forem filhotes ou idosos. "São como os seres humanos. Nessas fases da vida, eles estão mais vulneráveis e precisam de cuidados especiais", disse Mariana.

Confira abaixo 5 dicas essenciais para cuidar dos pets neste inverno

• Dica 1: Mantenha a vacinação dos pets em dia

Embora evite diversas doenças e vários vírus respiratórios, que se propagam de forma mais proeminente no inverno, a vacina polivalente, principalmente nos cães, não é capaz de evitar todas as cepas que causam resfriados, gripes e até pneumonias. Sendo assim, conforme a veterinária, é importante manter, além das vacinas obrigatórias, as vacinas para gripe em dia. "Elas não são obrigatórias, mas é importante avaliar com o veterinário de confiança. Para cães idosos ou filhotes, ela pode se tornar essencial no esquema de vacinação do animal", ponderou. Raças braquicefálicas, ou seja, que possuem o focinho mais curto, como Pug e Buldogue, também precisam receber essa atenção especial.

• Dica 2: Evite passeios muito cedo ou muito tarde

Outra recomendação que pode fazer toda a diferença para evitar resfriados e manter o conforto térmico dos pet é evitar passeios muito cedo ou muito tarde. "No inverno, temos umas duas semanas de frio rigoroso. Nesses dias, não podemos expor os pets ao frio extremo. Temos que cuidar para que eles não fiquem molhados", explicou a professora da UniRitter. Os melhores horários são, portanto, no meio da manhã ou da tarde, quando as temperaturas estão mais aquecidas.

• Dica 3: Cuidado com as roupinhas de inverno

O termômetro começa a cair e muitos tutores correm para comprar roupinhas de inverno para os pets. A veterinária Mariana afirma que a iniciativa pode trazer muito conforto para os bichinhos de pelo curto ou mais idosos, mas é preciso ter alguns cuidados, como a troca frequente das peças e a higienização delas para coibir a proliferação de fungos e evitar alergias. "Não dá para colocar a roupa e deixar no corpo do animal por dias. Isso pode causar até problemas de pele, eles precisam também de um tempo sem o tecido para que a pele possa respirar." Ela recomenda, também, roupas hipoalergênicas.

Ela salienta, ainda, que no caso dos gatos é preciso considerar que eles gostam de se movimentar e pular, então o indicado é que sejam roupinhas tipo 'capa' para não limitar o movimento deles. A roupa, embora possa trazer mais conforto para filhotes e idosos, não é imprescindível, logo, se o animal não gosta de usar roupa, há outras formas de mantê-lo aquecido, como cobertas, esconderijos e, claro, o próprio pelo.

• Dica 4: Banho sim! Corpo molhado? Jamais!

As frequências de banho de cada animal não precisam ser alteradas. Os gatos, inclusive, segundo a veterinária, não devem tomar banho normalmente, quanto mais no inverno. Para os cachorros, a única medida é cuidar para que o animal não sofra mudança brusca de temperatura, como tomar banho quente e ficar num ambiente gelado. A veterinária Mariana é enfática ao dizer que os cães "não devem ficar com o pelo molhado. Os tutores também precisam cuidar para que não caia água no ouvido."

Importante: A tosagem durante essas ondas de baixa temperatura deve ser evitada para que eles não fiquem suscetíveis ao frio e se mantenham saudáveis.

• Dica 5: Estimule a ingestão de água

No inverno os pets podem sentir menos sede, assim como os humanos, e ingerir menos água. Isso pode causar desidratação e não é saudável para o animal. Para evitar, a professora de Medicina Veterinária orienta a troca constante de água, o uso de fontes para gatos e de sachês. "Os sachês são ótimos porque são bem líquidos", ponderou Mariana.

• Dica Bônus: Procure um veterinário sempre que tiver qualquer dúvida

A dica Bônus é de suma importância. A veterinária Mariana ressalta que os animais não devem, sob hipótese alguma, serem medicados pelos tutores. Ao menor sinal de prostração, tosse ou secreção nasal, é preciso procurar os profissionais certos. "Isso pode gerar intoxicação e até morte. Muitas pessoas acham que podem dar remédio que dá para criança ou adolescente para o pet, mas o metabolismo é diferente", sintetizou.