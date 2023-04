Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 14 a 20 de abril

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 14 e 20 de abril de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Grupo Pereira abrirá 10 atacarejos no RS e vai brigar no atacadoO grupo Pereira, dono da bandeira Fort Atacadista e um dos dez maiores supermercadistas brasileiros, quer ter 10 lojas no RS até 2027. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Paulo Guimarães/Divulgação/JC.2. Indústria de Campo Bom prevê faturar mais de um R$ 1 bilhão em 2024A FCC, empresa gaúcha voltada à criação de produtos inovadores planeja dobrar o seu investimento em pesquisa nos próximos três anos. Matéria: Osni Machado. Foto: Ana Terra Firmino/JC.3. Bar inspirado em religiões de matriz africana é novidade em Porto AlegreInspirado nas religiões brasileiras de matriz africana, o Terreiro Bar Ancestral, nova operação da Cidade Baixa, conta com 12 torneiras de chope de produção própria. Matéria: Estfany Soares. Foto: Evandro Oliveira/JC.4. Eduardo Leite é vaiado em evento em Porto AlegreO governador Eduardo Leite (PSDB) não foi bem recebido em sua palestra no Fórum da Liberdade. Matéria: Diego Nuñez. Foto: Ana Terra Firmino/JC.5. IPE-Saúde deve ter cobrança por faixa etária e contribuição de dependentesO governador Eduardo Leite (PSDB) revelou uma proposta inicial para a reestruturação do IPE-Saúde. Matéria: Diego Nuñez. Foto: Carolina Greiwe/Divulgação/IPE-Saúde/JC.