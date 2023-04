RS tem amanhecer gelado na véspera do feriado; SC registra neve histórica para abril

O amanhecer desta quinta-feira (20) registrou mínimas próximas de 0°C nas primeiras horas do dia. Na região dos Campos de Cima da Serra, os termômetros ficaram na casa de 4°C, a exemplo de São José dos Ausentes, com sensação térmica inferior. entrada de uma massa de ar frio e seco derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul.nas primeiras horas do dia., a exemplo de São José dos Ausentes, com sensação térmica inferior.

Santa Catarina registrou a primeira neve do ano na noite de quarta (19), no Planalto Sul. O fato é histórico por se tratar do mês de abril, conforme destacou a MetSul Meteorologia. Nevou no começo da noite em Bom Jardim da Serra, cidade a mais de mil metros de altitude. A última queda de neve no mês havia ocorrido em 17 de abril de 1999, com forte massa de ar polar acompanhada de um ciclone. Nesta quarta

Houve registro de múltiplas formas de precipitação invernal em outras cidades catarinenses. Vídeos mostraram queda de neve em flocos, graupel (pelotas de neve que têm aspecto de bolas de isopor), grãos de gelo, chuva congelada e neve misturada à chuva. A neve caiu com flocos nos municípios de São Joaquim e Bom Jardim da Serra. Em Urubici se observou chuva congelada.

Nesta quinta, a temperatura ficará abaixo de 10°C no Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul, o dia começa ventoso, mas ao longo da tarde o vento perde força. A tendência é de uma tarde de temperatura mais alta do que na terça-feira, não passando de 20°C no Estado.

Na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, o ar frio cobre o Sul do Brasil. A previsão é de temperaturas negativas e geada em muitos municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.