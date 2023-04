Rio Grande do Sul deve ter marcas inferiores a 5ºC nesta quinta-feira

Uma massa de ar seco e frio ingressa no Rio Grande do Sul e propicia tempo firme com sol em grande parte das regiões nesta quinta-feira (20). O amanhecer será de frio no Estado com marcas inferiores a 5°C em trechos de maior altitude. Há potencial para formação de geada isolada. As informações são da Metsul Meteorologia.



Na maioria das áreas a temperatura ficará abaixo de 10°C. O dia começa ventoso, mas ao longo da tarde o vento perde força. O aquecimento será lento, contudo, a tendência é de uma tarde de temperatura mais alta que ontem. A temperatura máxima poderá passar de 20°C no Oeste e Noroeste.



O sol volta a predominar em Porto Alegre com previsão de um amanhecer mais frio. Durante a tarde a temperatura sobe, aos poucos. O vento perde força e não interfere na sensação térmica. Amanhã o frio se intensifica pela manhã com maior aquecimento à tarde.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 22°C

Mínima: 2°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 20ºC

Mínima: 10ºC