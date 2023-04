Meia tonelada de fios furtados são recolhidos em Porto Alegre, na maior apreensão do ano

A Guarda Municipal de Porto Alegre realizou na noite dessa terça-feira (18) a sua maior apreensão de fios furtados no ano. Cerca de meia tonelada de itens que haviam sido retirados do patrimônio público foram recuperados por meio da ação, ocorrida no âmbito das operações Ferros-Velhos e Sinal Vermelho. Três pessoas foram presas.

A abordagem ocorreu por volta das 21h, quando a guarnição recebeu a denúncia de que havia muita fumaça nas imediações da nova Ponte do Guaíba. Ao chegarem no local, os agentes flagraram três indivíduos - de 24, 25 e 32 anos - descarregando um caminhão lotado de fios pertencentes a empresas de telefonia.



“Este local funcionava como uma espécie de “desova” de fios e cabos, que depois seriam queimados e comercializados. Chama a atenção também o fato de um dos presos ser proprietário de um ferro-velho do bairro Anchieta”, afirma o secretário adjunto de Segurança, Comissário Zottis.



Além dos fios, a Guarda Municipal recuperou dois gabinetes de metal usados para a organização do cabeamento nas empresas de telefonia. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário. Eles responderão por receptação qualificada - crime que prevê pena de três a oito anos de prisão.



“Seguimos nos empenhando ao máximo para dar uma resposta à altura aos crimes de furto, queima e receptação de materiais em Porto Alegre. O trabalho é diário, tendo como base as informações obtidas pela inteligência, o uso da tecnologia e a integração das forças de segurança”, ressalta Zottis.

Denúncias

A população pode auxiliar por meio de denúncias, que devem ser encaminhadas à Guarda Municipal pelo número 153 ou pelo aplicativo 156+POA, na opção Segurança. A central telefônica funciona 24 horas e recebe ligações anônimas.