Promotor que processou pai no caso da Boate Kiss é candidato ao cargo de procurador-geral de Justiça

O promotor de justiça Maurício Trevisan, que processou junto com o seu colega Joel Oliveira Dutra o pai de uma das 242 vítimas fatais do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, será candidato ao cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS). Ele atua em Porto Alegre na Promotoria de Justiça Criminal e disputará a eleição com mais três candidatos ao comando do MP/RS.

A votação para a escolha do novo procurador-geral de Justiça do MP/RS será realizada de 18 a 20 de maio. Os candidatos são Alexandre Saltz, Júlio César de Melo, Martha Beltrame e Maurício Trevisan. A lista tríplice será entregue ao governador Eduardo Leite a quem caberá escolher, entre os três mais votados, o novo chefe do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O mandato é de dois anos, com possiblidade de reeleição. A posse do novo procurador-geral de Justiça está marcada para o dia 6 de junho.

Em julho de 2017, o juiz de Direito Leandro Augusto Sassi, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria, absolveu Paulo Tadeu Nunes de Carvalho das acusações de calúnia e difamação supostamente cometidas contra os promotores em processo ajuizado pelo Ministério Público. "Disse Paulo o que pensava. Não tinha dolo de imputar, falsamente, nenhum fato desabonatório a ninguém. Agora, mesmo que a opinião de Paulo fosse equivocada, não vejo como não ser dado a ele o direito de expô-la", declarou o juiz.

Pai de uma das 242 vítimas fatais do incêndio na Kiss, Carvalho respondia por declarações feitas em um artigo publicado no jornal Diário de Santa Maria. Na época, o juiz Leandro Augusto Sassi declarou que "quantas vezes dizemos o que pensamos e vemos ao fim o quão errado estávamos, mas mesmo assim, deve sempre nos ser resguardado o sagrado direito de dizer. Sombrios os tempos em que as liberdades eram tolhidas, os textos censurados, os pensadores exilados, os corajosos torturados e "desaparecidos". Oxalá esse tempo nunca mais volte!", concluiu o magistrado, em decisão proferida em julho de 2017.

A advogada Tâmara Biolo Soares, que participou do painel "Caso Kiss: até quando a justiça vai servir a impunidade", durante o evento que lembrou os dez anos da tragédia em Santa Maria em janeiro deste ano, destacou que a denúncia encaminhada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) relata que a conduta dos agentes públicos contribuiu para a tragédia. "Não houve processo judicial contra nenhum agente do estado envolvido na tragédia do dia 27 de janeiro de 2013", acrescentou.

Entenda o caso

De acordo com o Ministério Público, Paulo Tadeu Nunes de Carvalho tentou macular a reputação dos promotores de Justiça Maurício Trevisan e Joel Dutra, ao publicar artigo no jornal Diário de Santa Maria em 24 de abril de 2015. No texto, entre outras afirmações, o denunciado afirmou: "O absurdo é observar o silêncio (esclarecedor) dos promotores responsáveis pelo caso Maurício Trevisan e Joel Dutra e saber que os promotores do Ministério Público de Santa Maria, mesmo com todos os indícios de envolvimento do prefeito e de seus secretários, pediram o arquivamento do processo de improbidade administrativa".

E também: "temos o cheiro podre do protecionismo entre os poderes, tão relatado nas esferas federais dos grandes escândalos". Ainda, de acordo com a acusação, o pai criou um evento público intitulado "Audiência delegado Sandro Meinerz Tragédia Santa Maria", no qual estimulava as pessoas a acompanhar a audiência de instrução. Entre outros argumentos, a defesa do réu alegou que em nenhum momento ele imputou aos promotores a prática de crime, se limitando a questionar o porquê de existirem provas e nada ser feito contra os fiscais. E que, no seu ponto de vista, apenas externou seu sofrimento e indignação, falando em âmbito nacional.

Promotores

Em depoimento, o promotor de Justiça Joel de Oliveira Dutra disse que acabou ficando magoado quando suas três filhas (uma de 32 anos, uma de 24 e a terceira de 18 anos) chegaram em casa (um ou dois dias após o artigo escrito por Paulo Carvalho), o questionando sobre o que "ele tinha feito", porque as pessoas estavam lhe acusando de ser corrupto. Ele disse que ficou sabendo que falavam que, de algum modo, ele favorecia entes públicos, que ele teria deixado as pessoas da prefeitura livres de qualquer procedimento. O promotor afirmou que se "sentiu bastante ofendido e atacado porque era promotor de Justiça há 20 anos e nunca se portou de modo que fosse contra sua consciência. E que não poderia suportar, em nome de uma dor, que espalhassem inverdades a respeito de sua honra".

Os promotores disseram que durante todo o tempo, sempre se reuniam com os pais da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes de Santa Maria (AVTSM), da qual o réu era na época diretor jurídico, para manter clareza em relação ao caso. Que as inconformidades dos pais eram manifestadas nesses encontros, mas que todas eram compreensíveis. De acordo com o promotor Mauricio Trevisan, a partir de um determinado período, as manifestações começaram a mudar e ficaram mais enfáticas, levando para audiência fotos de cartazes e manifestações. Na época, ele teria afirmado que o ponto de tolerância chegou ao final com a publicação do artigo em 24 de abril de 2015 e com as manifestações feitas na internet e, com isso, decidiram formalizar a representação.

Decisão do juiz Leandro Sassi

O juiz Leandro Sassi considerou que, embora a acusação alegue que Paulo Carvalho caluniou os promotores, apontando que teriam praticado delito de prevaricação, se tratava apenas de uma mera crítica quanto à atuação dos membros do Ministério Público. "Aliás, trazida apenas nos dois primeiros parágrafos do texto publicado no jornal, o acusado Paulo limitou-se a questionar suas atuações no processo, referindo que, em seu entender, deveriam ter os promotores maior determinação na produção da prova e apuração das responsabilidades pela tragédia, mas em nenhum momento indica que tenham feito isto para satisfazer qualquer interesse pessoal escuso”, afirmou.

No mesmo sentido, o magistrado também absolveu o réu da acusação da prática de difamação. "Percebe-se que a crítica contida nos textos do réu Paulo não traz uma ofensa dirigida à pessoa determinada, mas sim uma crítica a atuação institucional do Ministério Público. Queria o réu, assim como a maioria dos familiares que todos fossem responsabilizados, pois aos olhos desses pais, mães e de boa parte da população, a responsabilidade não se restringiria a três ou quatro pessoas".