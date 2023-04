Estudantes secundaristas de Porto Alegre protestam contra a insegurança e o novo Ensino Médio

Estudantes do Ensino Médio ocuparam as ruas de Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (19). A manifestação aconteceu em mais de 20 cidades pelo Brasil, e reivindicava paz nas escolas e a revogação da Reforma do Ensino Médio. O ato, convocado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, começou no Colégio Júlio de Castilhos, às 9h da manhã. Após a concentração, o protesto seguiu pela avenida João Pessoa, entoando palavras de ordem. O grupo se dirigiu ao Centro Histórico da Capital, escoltado por agentes da EPTC

• LEIA TAMBÉM: O debate sobre a reforma do ensino médio

O deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) compareceu à manifestação. Ao Jornal do Comércio, o parlamentar declarou que considera perigosa a forma como o governo Eduardo Leite tem tratado as ameaças de atentados em escolas. Segundo ele, a gestão aposta apenas na repressão no ambiente escolar. “Precisamos privilegiar medidas que já estão na lei, e que não estão sendo cumpridas. Um exemplo é a presença de psicólogos dentro das escolas, assistentes sociais, e a qualificação dos professores, não apenas para saber apertar um botão de pânico, mas identificar estudantes que em determinadas situações mudam seu comportamento”, afirmou o deputado.

Para os alunos, a questão da insegurança em escolas transcende as ameaças recentes de atentados. Segundo Larissa, estudante do terceiro ano do Colégio Protásio Alves, os problemas são diversos. “A escola fica em uma avenida muito movimentada. A qualquer momento tem assaltos, além de haver muitas bocas de tráfico lá. É muito ruim porque a gente não tem segurança nenhuma”, afirmou a estudante, que relata que assaltos já ocorreram inclusive dentro da instituição. A reforma na educação também preocupa a estudante, que considera que a preparação que recebe para o ENEM não é adequada, e que o Novo Ensino Médio pode piorar a situação.

• LEIA TAMBÉM: Governo Lula vai suspender implementação do novo ensino médio e mudanças no Enem

De acordo com a secretária executiva do MEC, Izolda Cela, uma consulta pública com toda a população será realizada a partir de 24 de abril, com intuito de entender o que os brasileiros pensam a respeito da Reforma do Ensino Médio. A medida provisória está em tramitação desde 2017, quando foi proposta pelo Governo Temer. Em 2023, passou a ser implementada gradualmente, no primeiro e segundo ano do Ensino Médio.