Rio Grande do Sul deve ter tempo ventoso e frio nesta quarta-feira

A quarta-feira (19) terá tempo ventoso e frio no Rio Grande do Sul. Desde as primeiras horas da manhã a temperatura será baixa com previsão de mínimas ao redor de 7ºC a 9°C em muitas regiões. As informações são da Metsul Meteorologia. Pela manhã o sol aparece em grande parte das áreas, contudo, as nuvens aumentam do período da tarde em diante com previsão de pancadas esparsas de chuva. Pode chover forte localmente. A temperatura sobe pouco. Da tarde para a noite o vento ganha força com rajadas que poderão oscilar entre 50 e 70 km/h na Metade Norte e Leste do Estado. O tempo fica instável e ventoso em Porto Alegre nesta quarta-feira (19). Pela manhã ocorrem aberturas de sol, com previsão de uma tarde de muitas nuvens, vento e chuva passageira. A temperatura sobe pouco e a sensação térmica fica ainda menor devido ao vento persistente. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira Máxima: 23°CMínima: 6°C Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira Máxima: 19ºCMínima: 13ºC