Clientes da CEEE poderão pagar contas de energia por Pix a partir de abril

A CEEE Grupo Equatorial Energia irá disponibilizar o pagamento da conta de energia pela modalidade Pix. O serviço começará em abril, por meio de um QR Code na parte final da fatura.

De acordo com Rafael Ávila, Gerente de Gestão Comercial da CEEE, o Pix trará mais praticidade ao cliente, porque permite realizar a quitação de sua fatura com registro instantâneo de pagamento. Além disso, ela explica que o consumidor também poderá resolver pendências financeiras com a CEEE com o máximo de comodidade.

Procedimento



Para realizar o pagamento da conta de luz via PIX, o cliente deve seguir os seguintes passos:



- Acesse o aplicativo do seu banco e selecione o leitor de QR Code na sua área Pix;

- Aponte o leitor para o QR Code localizado na parte inferior de sua fatura CEEE Grupo Equatorial;

- Confirme o valor de sua conta;

- Confirme o cedente CIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D;

- Depois, é só digitar a senha.