Presidente das Empresas Randon recebe Medalha do Mérito Farroupilha

O empresário Daniel Randon recebeu nesta segunda-feira (17) a Medalha do Mérito Farroupilha, distinção máxima do Poder Legislativo estadual. A solenidade no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha. A indicação foi feita pelo deputado estadual Neri, o Carteiro (PSDB). A honraria é concedida em reconhecimento a personalidades com destacada atuação nos cenários econômico, social ou cultural, em prol do desenvolvimento do Estado e do país.

Engenheiro Mecânico pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), com MBA em Gestão Administrativo-Financeira pela Universidade de Chicago, Daniel Randon é presidente das Empresas Randon desde 2019, quando sucedeu ao irmão David. Além da empresa, Daniel também preside o Conselho Superior do Transforma RS, hub colaborativo que reúne lideranças empresariais, governo, universidades e sociedade para apoiar o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul.

No evento, estavam presentes o diretor de operações e o presidente do Jornal do Comércio, Giovanni e Mércio Tumelero. Esta é a segunda vez que a condecoração é entregue ao líder das empresas Randon. Em 2010, o empresário Raul Anselmo Randon, pai de Daniel e um dos fundadores da corporação, recebeu a mesma medalha.