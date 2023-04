Uma massa de ar seco e frio atua na Metade Sul do Estado nesta terça-feira (18) e provoca frio. Por outro lado, em áreas do Centro, Norte e Leste a umidade mantém a cobertura de nuvens e garoa com previsão de temperatura amena oscilando entre 13ºC e 15°C no começo da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.Entre a Zona Sul, Campanha e Fronteira Oeste as temperaturas mínimas devem oscilar entre 7ºC e 9°C no começo desta terça-feira (18). Durante a tarde as nuvens diminuem e o sol predomina em praticamente todas as regiões com temperaturas máximas que devem oscilar entre 21ºC e 23°C. O vento predomina de Oeste e Sudoeste.A terça-feira (18) começa com céu nublado, mesclando com nuvens baixas e nevoeiros em Porto Alegre. No turno da tarde as nuvens diminuem e o sol aparece. A quarta-feira (19) será um dia úmido, ventoso e frio na Capital. Pode chover. A partir de quinta-feira (20) o ar mais seco e o frio provocam um acentuado declínio da temperatura. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira Máxima: 23°CMínima: 5°C Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira Máxima: 23ºCMínima: 13ºC