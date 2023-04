Guaíba e Barra do Ribeiro decretam situação de emergência após chuva de granizo

temporal com chuva de granizo que atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre Barra do Ribeiro e Guaíba. Nesta segunda-feira (17), as prefeituras das duas cidades decretaram situação de emergência em razão dos prejuízos verificados em imóveis de moradores. A população chegou a observar a queda de pedras de granizo de aproximadamente 10 cm de diâmetro, que danificaram carros, casas e móveis da população. Não há registros de pessoas gravemente feridas. neste domingo (16) causou estragos nos municípios de. Nesta segunda-feira (17), asem razão dos prejuízos verificados em imóveis de moradores. A população chegou a observar a queda de, que danificaram carros, casas e móveis da população. Não há registros de pessoas gravemente feridas.

Em Guaíba, a prefeitura contabilizou, até o início da noite de segunda, cerca de 200 moradias danificadas pelo temporal. Elas ficam localizadas na área rural do município, nos bairros Matias, Alto Matias, Passo da Taquara e Boca da Serra. O prefeito da cidade, Marcelo Maranata, disse que o temporal surpreendeu e foi algo "que a gente ainda não tinha visto no município, nesta proporção".

O prefeito afirma que o executivo já conseguiu, junto à Câmara de Vereadores de Guaíba, um recurso em torno de R$ 200 mil para ser direcionado à compra de telhas para a população afetada. Maranata enfatiza que este primeiro aporte será para o auxílio das pessoas que "perderam tudo" e que precisam de ajuda imediata. "A gente calcula, de início, um prejuízo de mais R$ 1 milhão, se levar em consideração o que as famílias perderam de produção", diz Maranata sobre os estragos. O prefeito ainda revela que a chuva de granizo causou a morte de animais domésticos e da pecuária, além do impacto nas plantações.

A prefeitura da cidade informa que a Defesa Civil e Emater realizam o cadastro de famílias para registro dos danos, entrega de lonas e coleta de solicitações de telhas nas localidades, em um supermercado na Estrada 1, nº 2.895, no bairro Matias. Além disso, doações de roupas, calçados, colchões e alimentos podem ser feitas na Casa Solidária, Rua Cel. Serafim Silva, no Centro. "Imediatamente a gente montou um centro de operações no núcleo desta região (mais atingida pelo temporal), onde um pequeno empreendedor nos cedeu parte do seu estabelecimento para a gente montar um ponto de apoio focal, onde todos os moradores atingidos estão indo neste momento para buscar lonas, para cobrir suas residências neste primeiro momento", disse Maranata.

Em Barra do Ribeiro, o prefeito Jair Machado afirmou, em entrevista à rádio Gaúcha nesta segunda, que mais de 100 moradias do município foram atingidas pelo temporal. A região do município mais afetada foi a da Serrinha, na área rural da cidade. Machado afirmou que não há registro de ferimentos graves e os danos atingiram a região central da cidade.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Barra do Ribeiro afirmou que duas equipes da Secretaria de Saúde da cidade estão mobilizadas para receber as pessoas que tiveram suas casas danificadas - uma localizada na Associação do Faxinal e outra no posto de saúde da Serrinha. Além disso, Machado informa que o município está enviando, desde o domingo, duas equipes para ir às casas atingidas pelo temporal para realizar um levantamento sobre o que precisa ser feito para mitigar prejuízos na região.

A chuva de granizo também atingiu a Zona Sul de Porto Alegre, causando queda de energia em trechos dos bairros Tristeza, Restinga, Aberta dos Morros, Ipanema, Ponta Grossa, Jardim Isabel e Lomba do Pinheiro.