Trecho da Severo Dullius em Porto Alegre será liberado para tráfego na terça-feira

O trecho de 750 metros da avenida Severo Dullius entre as ruas Dona Alzira e Sérgio Dietrich, na Zona Norte de Porto Alegre, será liberado para tráfego a partir desta terça-feira (18). Com um total de dois quilômetros de extensão, o prolongamento da via desde a região do Aeroporto Salgado Filho até a avenida Sertório conta com investimento de R$ 85,47 milhões. Com a conclusão desta etapa, restará a readequação das pontes sobre o Arroio Areia e a sinalização.O projeto e a implantação da iluminação pública serão executados pela IPSul através da parceria público-privada, gerando uma economia de R$ 3,9 milhões ao valor da obra. "A ampliação é mais uma importante melhoria para a mobilidade urbana de Porto Alegre, que trará benefícios para o deslocamento de veículos e do transporte coletivo", destaca o secretário de Obras e Infraestrutura, André Flores.