Porto Alegre estende vacinação bivalente da Covid-19 para pessoas partir de 30 anos com comorbidades

Pessoas com comorbidades que têm 30 anos ou mais poderão receber a dose de vacina bivalente contra Covid-19 a partir desta segunda-feira (17). Segundo o site da prefeitura da Capital, o grupo se soma às pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos a partir dos 12 anos e profissionais de saúde. São 33 locais aplicando o imunizante. A abertura de faixas etárias está sendo escalonada para evitar aglomerações nos pontos de vacinação.