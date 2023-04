Tembici anuncia 3ª edição do Vai Longe, programa de aceleração que apoia projetos sociais

A Tembici, empresa líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina, anuncia a terceira edição do Vai Longe, programa de aceleração de projetos sociais. Numa parceria com a Transporte Ativo, organização da sociedade civil voltada para qualidade de vida através da utilização de meios de transportes à propulsão humana, serão destinados R$ 100 mil ao apoio de até quatro propostas que deverão se encaixar nas categorias de Sustentabilidade, Negócios ou Políticas Públicas.

A iniciativa, que visa apoiarcomoe contribuir para a mobilidade no Brasil, convida os interessados a realizarem a inscrição até o dia, no site . Poderão ser pessoas físicas ou jurídicas, em grupos, coletivos ou classe acadêmica que possuam projetos ainda não iniciados ou com início nos últimos meses, com previsão de conclusão até dezembro de 2023.Os projetos serão analisados em. Além disso, as iniciativas deverão ser realizadas nas regiões de atuação da Tembici, com exceção das iniciativas inscritas na categoria de Políticas Públicas, que poderão ter alcance nacional.“O programa é uma ótima oportunidade para que projetos que ainda não se viabilizaram por falta de recursos possam sair do papel para contribuir com cidades mais democráticas, sustentáveis e inteligentes. Ao todo, 7 iniciativas já foram impulsionadas pelo Vai Longe e nosso intuito é continuar apoiando projetos sociais que transformem a mobilidade no Brasil”, comenta Juliana Minorello, CXO da Tembici, responsável pelas relações externas da empresa.