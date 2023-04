Chuva forte deixa 70 municípios em situação de emergência no Maranhão

As fortes chuvas registradas no Maranhão deixaram, até o momento, 70 municípios em situação de emergência, de acordo com nota divulgada hoje (15) pela Defesa Civil do estado. A cidade de Buriticupu, cercada por erosões, chamadas de voçorocas, decretou estado de calamidade pública. Até o início da tarde deste sábado (15), 40.678 famílias foram afetadas, 8.434 estão desabrigadas e desalojadas e seis mortes foram confirmadas.

A Defesa Civil segue monitorando os episódios em que prejuízos e danos foram causados à população por conta do período chuvoso.

Equipes do Corpo de Bombeiros, das prefeituras, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes) estão realizando operação para auxiliar as vítimas no interior do Maranhão. Já foram enviadas 34,7 mil cestas básicas e 34 mil litros de água e 3,45 mil colchões foram entregues.

Os restaurantes populares dos municípios atingidos vão ampliar a oferta de refeições no modelo híbrido (distribuição de quentinhas). Até o momento, 200 mil refeições foram entregues.

A situação de emergência é declarada quando ocorre uma de situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos à comunidade afetada. Nesses casos, o comprometimento da capacidade de resposta do Poder Público do ente atingido é "parcial".

Com a decisão, os municípios podem ter acesso a recursos federais de forma facilitada, fazer compras emergenciais sem licitação e ultrapassar as metas fiscais previstas para custear ações de combate à crise.

Cidades em situação de emergência:

Açailândia

Afonso Cunha

Alto Alegre do Pindaré

Arame

Arari

Bacabal

Barra do Corda

Barreirinhas

Boa Vista do Gurupi

Buriti

Buriticupu

Cajari

Cantanhede

Centro Novo do Maranhão

Codó

Conceição do Lago-Açu

Coroatá

Esperantinópolis

Governador Nunes Freire

Graça Aranha

Grajaú

Icatu

Igarapé Grande

Itaipava do Grajaú

Itapecuru

Itinga do Maranhão

Jenipapo dos Vieiras

Joselândia

Lago da Pedra

Lago dos Rodrigues

Lagoa Grande do Maranhão

Lima Campos

Marajá do Sena

Mirinzal

Monção

Nina Rodrigues

Olinda Nova do Maranhão

Paço do Lumiar

Pedreiras

Pedro do Rosário

Penalva

Pindaré-Mirim

Pinheiro

Poção de Pedras

Presidente Juscelino

Presidente Vargas

Raposa

Rosário

Santa Helena

Santa Inês

Santa Luzia

Santo Antônio dos Lopes

São Benedito do Rio Preto

São Bento

São João Batista

São João do Carú

São José de Ribamar

São Luís

São Luís Gonzaga

São Roberto

São Vicente Ferrer

Satubinha

Serrano

Trizidela do Vale

Tufilândia

Tuntum

Tutóia

Viana

Vitória do Mearim

Zé Doca