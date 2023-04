Resumo da semana: IPE Saúde, Lula na China e missão gaúcha no Cazaquistão

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Pelo sexto ano seguido, o Grêmio manda no futebol gaúcho . Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Caxias do Sul, o Tricolor bateu o Caxias por 1 a 0 na tarde do sábado (8), na Arena, e mantém a sequência de vitórias desde 2018, quando desenvolveu uma dominância no estadual. A conquista contou com um estádio cheio - 51.556 torcedores, o recorde do estádio na temporada - para celebrar o gol do Luíz Suárez e a conquista.

a Shizen Energia do Brasil planeja fazer um robusto investimento no Estado. Com quatro usinas para geração de energia eólica offshore (no mar) a serem desenvolvidas na costa gaúcha tramitando no Ibama,Como os projetos no Rio Grande do Sul somam 12 mil MW de capacidade instalada (o que corresponde a cerca de 6% de toda a potência de produção de energia do Brasil hoje) e a companhia calcula de R$ 13 bilhões a R$ 16 bilhões por cada 1 mil MW implementado, o aporte na iniciativa ultrapassaria o patamar dos R$ 150 bilhões.

A Fiergs lidera missão internacional da CNI ao Cazaquistão e à Alemanha. O país asiático pode entrar no mapa de negócios dos gaúchos.

O Banco de Olhos de Porto Alegre, hospital referência em oftalmologia no Rio Grande do Sul , marcou para o dia 1º de maio a transferência da gestão para o Grupo São Pietro Saúde, que assumiu a concessão do local pelos próximos 25 anos. Até então, ele estava sob a administração da Rede Verzeri, entidade que representa as Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus, congregação religiosa que o conduz desde sua fundação, há 64 anos.

Os médicos credenciados ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE-Saúde) vão continuar paralisados até o dia 2 de maio. A deliberação aconteceu em assembleia geral realizada no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), em Porto Alegre. A data limite se refere à expectativa da categoria sobre o projeto de reestruturação da autarquia, que será levado à Assembleia Legislativa nos próximos dias.

A medida foi anunciada pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, durante coletiva de imprensa Neste ano, a tarifa de ônibus na Capital terá o mesmo valor de 2021 e de 2022: R$ 4,80.realizada no auditório da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), nesta sexta-feira (14).

o projeto do Executivo que prevê a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) à iniciativa privada. Um dos grandes temas de discussão que devem chegar à Câmara de Porto Alegre ainda neste ano éA proposta indica que apenas o tratamento e coleta de água - além da drenagem - permaneceriam sob domínio público, com as outras atribuições da companhia sendo entregues ao setor privado pelos próximos 30 anos.