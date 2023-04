Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 8 a 14 de abril

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 8 e 14 de abril de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Tok&Stok fechará loja em shopping de Porto AlegreFilial do Praia de Belas Shopping vai funcionar até 30 de abril e depois fecha as portas. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. Bar inspirado em Cuba é novidade em Porto AlegreO La Cubana Bar, novo espaço que ocupa o número 629 na rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco. Matéria: Giovanna Sommariva (Geração E). Foto: Giovanna Sommariva/Especial/JC.3. Asun não vai assumir um dos atacarejos comprados do CarrefourPrédio onde funcionava o atacarejo não foi liberado pelo dono de área às margens da RS-040. Matéria: Patrícia Comunello. Foto: Ramiro Sanchez/Especial/JC.4. Novo IPE-Saúde será apresentado na próxima semanaGovernador Eduardo Leite anunciou que diagnóstico da situação do IPE-Saúde seria apresentado. Matéria: Diego Nuñez. Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Atacarejo de SC deve ocupar loja que Carrefour havia vendido ao AsunGrupo Pereira confirmou a informação de que vai entrar na cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), mas não tem prazo de quando vai se instalar. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Ramiro Sanchez/Especial/JC.