Rio Grande do Sul pode ter mínimas abaixo dos 10ºC nesta sexta-feira

O ar mais seco avança pelo Oeste e Sul e afasta as nuvens com expectativa de aberturas de sol. A temperatura mínima poderá baixar de 10°C em pontos da Campanha e da serra Sudeste nesta sexta-feira (14). Já na Metade Norte devido a umidade a temperatura cairá menos. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento segue predominando do quadrante Sul/Sudeste e segura o aquecimento da tarde com máximas que devem oscilar entre 21ºC e 23°C na maior parte das áreas. Nas faixas Norte e em parte do Leste ainda poderá ocorrer pancadas de chuva, em geral de fraca intensidade e baixo volume.



A sexta-feira (14) terá muitas nuvens em Porto Alegre com possibilidade de chuvisqueiros em alguns momentos. Mais uma vez a temperatura oscila pouco. No fim de semana o tempo seguirá instável com variação de nuvens e pancadas esparsas de chuva. A temperatura fica amena.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 25°C

Mínima: 7°C



Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 21ºC

Mínima: 18ºC