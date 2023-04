Governo do RS abrirá nova licitação para compra de câmeras para fardas de policiais

O governo do Rio Grande do Sul revogou a licitação de compra de câmeras corporais para as fardas das polícias do Estado. Agora, a nova previsão do Departamento de Informática da Brigada Militar é de começar a utilizar a tecnologia entre os meses de julho e agosto. Para que isso ocorra, a nova licitação precisa ser bem-sucedida.

O antigo processo licitatório, aberto em dezembro de 2022, foi cancelada no último dia 5 de abril. Segundo a Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, que cuida dos processos de licitação do governo estadual, foi necessário um ajuste nas especificações do equipamento para assegurar a incorporação ideal nas atividades de policiamento.

O governador Eduardo Leite comentou sobre as câmeras que serão adquiridas, durante evento em que o chefe do executivo apresentou um balanço dos primeiros 100 dias de governo, no início desta semana. "O Estado vai poder colocar essas câmeras expressas para buscar identificar os melhores softwares e os equipamentos a serem utilizados. A gente deve buscar fechar isso, para poder fazer o processo licitatório para a aquisição das câmeras", planejou o governador.