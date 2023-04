Médicos do IPE-Saúde decidem continuar a paralisação até o dia 2 de maio

Os médicos credenciados ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE-Saúde) vão continuar paralisados até o dia 2 de maio. A deliberação aconteceu em assembleia geral realizada no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), em Porto Alegre. A data limite se refere à expectativa da categoria sobre o projeto de reestruturação da autarquia, que será levado à Assembleia Legislativa nos próximos dias. Segundo o sindicato, a decisão demonstra a insatisfação dos profissionais após o governo estadual não apresentar nenhuma proposta de reajuste dos honorários médicos e hospitalares, defasados há 12 anos. "Estivemos reunidos com o governo do Estado e saímos decepcionados, pois até agora não recebemos nada concreto que sinalize um reajuste, esperado por 6,5 mil médicos há mais de uma década", ressaltou o presidente do Simers, Marcos Rovinski.

Os médicos que atendem pelo IPE-Saúde estão em assembleia permanente desde o dia 2 de março. O Simers também realizou 15 assembleias pelo Estado, quando os profissionais manifestaram a intenção de descredenciamento ou licenciamento temporário. Em nova reunião, realizada no início de abril, a categoria votou pela paralisação nos dias 10, 11 e 12 de abril, mantendo apenas o atendimento de urgência e emergência nas instituições de saúde.



Segundo Rovinski, os médicos estão diante de um movimento histórico pela valorização da categoria, que vem recebendo valores que não condizem com a responsabilidade da profissão. "Infelizmente, o que vemos é a falta de interesse dos médicos em continuar atendendo pelo IPE e queremos uma solução, pois são mais de um milhão de usuários que ficarão desassistidos, sobrecarregando ainda mais o Sistema Único de Saúde (SUS)", acrescentou o presidente do Simers. Além dos associados do Simers, a assembleia dos médicos contou com a presença de representantes do Conselho Regional de Medicina (Cremers) e da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs).

IPE-Saúde emite uma nota em resposta à paralisação dos médicos; leia na íntegra: