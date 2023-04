Abertas as inscrições para o Pedal da Paz, em Porto Alegre

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Pedal da Paz, evento realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). A atividade ocorrerá neste sábado, 15 de abril, às 9h, e o ponto de encontro é a praça Júlio Mesquita, em frente à Usina do Gasômetro. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente pelo link e levar um quilo de alimento não perecível, que será doado a uma instituição filantrópica cadastrada na Prefeitura de Porto Alegre. As informações são da assessoria de comunicação da prefeitura.O tradicional passeio ciclístico, que ocorre na Orla do Guaíba, faz parte das comemorações dos 251 anos de Porto Alegre e vai reunir adeptos da mobilidade ativa em um trajeto de dez quilômetros. O passeio tem o objetivo de valorizar a vida por meio de ações educativas, com reforço à cultura do respeito entre as pessoas nas relações diárias do trânsito, além de contribuir para soluções de mobilidade sustentável, sobretudo em ciclovias e espaços públicos compartilhados. No fim do passeio, a EPTC irá receber os ciclistas para uma confraternização em que os inscritos vão concorrer a premiações em diversas categorias. Entre os prêmios será sorteada uma bicicleta com aro 29 e freio a disco, doada pela Panther Bikes.Itinerário do Pedal da Paz - Início na praça Júlio Mesquita, avenida Presidente João Goulart, avenida Edvaldo Pereira Paiva (B/C), rua Fernando Lúcio da Costa (rua B), avenida Edvaldo P. Paiva, avenida Presidente João Goulart até retornar para a praça Júlio Mesquita.