Rio Grande do Sul tem influência de uma frente fria nesta quinta-feira

O período de calor chegou ao fim no Rio Grande do Sul e começa um período mais ameno e até frio no Estado. Uma frente fria atua com a previsão de muitas nuvens, pancadas de chuva e vento Sul persistente. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nesta quinta-feira (13), a temperatura sobe devagar e, em geral, não passa de 20°C na maioria das regiões, sendo que ontem a máxima superou os 35°C. Na faixa Norte esquenta mais porque a chuva avança no turno da noite. Pode chover forte e não se afasta a possibilidade de temporais com vento e granizo especialmente no Norte e Noroeste gaúcho.





O tempo fica ventoso com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Pode chover forte em alguns momentos. A temperatura varia pouco ao longo do dia. Nos próximos dias o tempo seguirá instável com variação de nuvens e temperatura amena na Capital.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 27°C

Mínima: 13°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira



Máxima: 21ºC

Mínima: 18ºC