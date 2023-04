Ex-colunista do Jornal do Comércio, José Silvas recebe título de Cidadão de Porto Alegre

A Câmara Municipal concedeu nesta terça-feira (11) o título de Cidadão de Porto Alegre ao jornalista José Silvas. A homenagem, proposta pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB), foi entregue em cerimônia realizada no Plenário Otávio Rocha sob a presidência do vereador Hamilton Sossmeier (PTB). Silvas trabalhou no Jornal do Comércio por 21 anos, com a coluna Movimento Empresarial.

No evento, o jornalista disse que receber esta homenagem é viver uma emoção singular, diferente e totalmente nova. Garantiu que o diploma que recebe hoje não será apenas um quadro na parede de sua casa. "É um troféu que carregarei com enorme responsabilidade". Silvas elogiou Ramiro por sua atuação política e agradeceu ao vereador pela proposição da homenagem.

O homenageado destacou que é um homem que acredita na livre iniciativa e que confia mais na sociedade que no estado. Lembrou de sua trajetória profissional na comunicação do Estado e também na iniciativa privada, em jornais e emissoras de televisão. E agradeceu a todos os colegas jornalistas e patrocinadores que por décadas ajudam a manter no ar o programa Atividade.

TRAJETÓRIA DE JOSÉ SILVAS

Antes de trabalhar no JC, José Silvas iniciou as atividades profissionais na Secretaria da Agricultura, no governo de Ildo Meneghetti, atuando na Assessoria de Comunicação. Atuou no Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, no Palácio Piratini, durante o governo de Leonel Brizola. Posteriormente, Silvas foi aprovado no primeiro concurso feito para jornalista no Estado, cargo no qual se aposentou.

Além dos cargos públicos, o jornalista trabalhou na televisão, quando iniciou o Programa Atividade, há 29 anos, na então TV Guaíba, passando posteriormente pela Ulbra TV, pela TV Urbana, RDCTV e, atualmente, na Rede Sul de Televisão, com programa de segundas às sextas feiras, das 18h30 às 20h30, sempre ao vivo.