DMLU realiza drive-thru para coleta de resíduos eletrônicos no Parcão

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fará um drive-thru de coleta de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos sem uso neste sábado (15) das 9h às 17h. A atividade será realizada no Parque Moinhos de Vento (Parcão). Todos os materiais eletrônicos e eletrodomésticos podem ser descartados no local gratuitamente.



A ação será feita em parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) e busca promover a destinação correta dos equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo e incentivar a logística reversa. A orientação para as pessoas que desejam descartar os resíduos é que verifiquem quais equipamentos não estão mais funcionando ou estão obsoletos em casa, recolher todos eles e levar até ao local.



Postos de Entrega de Resíduos Eletrônicos

O diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, conta que este tipo de ação busca a conscientização das pessoas. “Queremos mostrar à população que cada resíduo precisa ter o destino ambientalmente correto. Só assim, numa parceria entre o poder público e contribuintes, é que teremos uma cidade mais sustentável, limpa e agradável de se viver”, destaca.



Com o descarte correto, é possível diminuir o risco da poluição e emissão de gases danosos que afetam os rios, mares e vias. Além disso, esse processo da logística reversa produz também impacto positivo na economia, com potencial de gerar mais de 10 mil oportunidades de emprego e movimentar mais de R$ 700 milhões no mercado, segundo o governo federal. A Equipe de Gestão e Educação Ambiental (Egea) do DMLU estará divulgando os endereços dos sete Postos de Entrega de Resíduos Eletrônicos (Pere) espalhados pela cidade e sobre descarte correto.





Exemplos de equipamentos pós-consumo que podem ser descartados: