Frente fria causa aumento de nuvens e chuva no Rio Grande do Sul

O tempo começa a mudar ao longo desta quarta-feira (12) em parte do Rio Grande do Sul. Uma frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul com aumento de nuvens e pancadas de chuva, sobretudo, a partir da tarde em cidades próximas à fronteira com o Uruguai. As informações são da Metsul Meteorologia.Há risco de eventos de chuva forte e temporais bem isolados. O vento ingressa do quadrante Sul com expectativa de redução de temperatura nessas áreas. Por outro lado, em áreas da Metade Norte o ar seco e quente ainda predomina com previsão de máximas ao redor e acima de 30°C.Nesta quarta-feira (12) o “verão fora de época” chega ao fim. As próximas horas terão aberturas de sol e vento Norte que mantém a temperatura em alta. A partir de amanhã o tempo fica instável com muitas nuvens, chuva e queda acentuada, especialmente da máxima. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 34°CMínima: 13°C Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira Máxima: 33ºCMínima: 19ºC