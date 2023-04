Porto Alegre tem 317 casos de dengue confirmados em 2023

De acordo com Dados do Boletim Informativo semanal da dengue, a transmissão sustentada do vírus da dengue na região Leste de Porto Alegre se manteve, em especial nos bairros Vila João Pessoa, Vila São José, Partenon e Aparício Borges. O documento foi divulgado nesta terça-feira (11) pela Secretaria Municipal de Saúde.

A publicação também confirmou 317 casos da doença na cidade, que foram contabilizados até esta terça. Destes, 291 são autóctones – contraídos na Capital. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), e estão sujeitos a revisão pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS). Os dados consideram a data de início de sintomas dos pacientes notificados.

Na semana epidemiológica 14, que ocorreu entre 2 e 8 de abril, foram notificados 18 novos casos autóctones nos seguintes bairros: Aparício Borges, que registrou 5 ocorrências, Vila João Pessoa e Vila São José, que registraram 4, Partenon e Agronomia, com 2 notificações, e Lomba do Pinheiro, com 1 caso registrado.

Desde o início do ano, foram notificadas 1.189 suspeitas de dengue à Vigilância Epidemiológica da SMS, das quais 1.063 entre pessoas residentes da Capital. Do total de notificações de residentes, 512 seguem em investigação laboratorial, 224 foram descartadas e dez tiveram resultado inconclusivo.

O boletim também traz dados comparativos entre 2022 e 2023. Nesse caso, são apresentadas estatísticas até o final da Semana Epidemiológica 14 em ambos os anos. De acordo com o informativo, no ano passado, no mesmo período, foram 1.842 casos de dengue confirmados na cidade. Em 2023, são 317. Em relação ao mosquito Aedes aegypti, o boletim da SE 14 indica alto índice de infestação, 0,76, dos 46 bairros monitorados pela prefeitura com o sistema de armadilhas de captura.

Com alto índice de infestação, aumenta o risco de transmissão do vírus da dengue na cidade. A dengue é transmitida pela picada da fêmea de um mosquito infectado com o vírus. Segundo o diretor da DVS, Fernando Ritter, um mosquito saudável que pique uma pessoa infectada com o vírus será infectado, e depois continuará o processo de transmissão para outras pessoas. Ritter enfatiza que a dengue não é transmitida de uma pessoa para outra.

Pulverização



A DVS tem realizado operações de pulverização de inseticida para diminuir a população adulta de Aedes aegypti em regiões com alto risco de transmissão viral. Há previsão de nova operação nesta quarta-feira (12) no bairro Santa Tereza, a partir das 8h30. A equipe coordenada pela DVS acompanhará funcionários da empresa contratada para a pulverização e agentes de combate a endemias, que estarão devidamente identificados com crachás e coletes, percorrerá as ruas: Dr. Ildefonso Pinto, Prisma, Dona Otília e Capivari. A saída da ação será da rua Dr. Ildefonso Pinto, 233.

Escolas



Em trabalho conjunto, a DVS e o Programa Saúde na Escola da SMS iniciam nesta quarta-feira, atividade em escolas da Zona Leste. Com coordenação de residentes da Escola de Saúde Pública que atuam este ano na Vigilância em Saúde, a intenção é difundir para professores informações sobre prevenção à dengue que sejam replicadas pelas crianças junto às famílias. Na atividade, será distribuído aos alunos material lúdico. Ritter destaca que toda a comunidade escolar é importante para a contenção da dengue, sejam os professores, os alunos ou as famílias.