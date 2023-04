RS inicia campanha de vacinação contra a mpox a partir de Porto Alegre

A campanha de vacinação contra a monkeypox (mpox) iniciou-se no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (11), a partir de Porto Alegre. As 1.450 doses do imunizante recebidas pela Secretaria da Saúde (SES) serão destinadas aos grupos vulneráveis à pré e à pós-exposição ao vírus causador da doença, como pessoas vivendo com HIV, pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para mpox e profissionais de laboratório.

O esquema de aplicação será realizado em duas doses, com intervalos de um mês entre elas, permitindo vacinar 725 pessoas neste primeiro momento. “São pessoas com a condição imunológica bastante prejudicada, com mais risco de adoecimento e de morte se tiverem mpox”, explicou a especialista em Saúde do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Fernanda Maria da Rocha. A campanha de vacinação contra a mpox não será aberta ao público em geral, diferentemente das demais campanhas.

A vacinação será ampliada para os demais municípios conforme os serviços municipais de saúde identificarem as pessoas selecionadas para receberem a vacina e organizarem a logística local para a aplicação. “As vacinas ficam congeladas com validade até 2025, sem risco de perda”, completou Fernanda. Após resfriadas, a validade é de quatro semanas.

PÚBLICOS-ALVO NA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA:



Imunossuprimidos: 1.360 doses para vacinar 680 homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais com 18 anos ou mais e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses;

Pós-exposição: 28 doses para vacinar 14 pessoas de 18 a 49 anos que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para mpox, cuja exposição seja classificada como de alto ou médio risco;

Profissionais de laboratório: 62 doses para vacinar 31 pessoas que trabalham diretamente com o Orthopoxvírus, causador da mpox, em laboratórios com nível de biossegurança 2 (NB-2), de 18 a 49 anos de idade.